Рада изменила требования к раскрытию уставных капиталов компаний

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.
За соответствующий законопроект №3497 во втором чтении и в целом проголосовали 318 депутатов.
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Одобренный закон устраняет существующую коллизию между законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Хозяйственным кодексом.
В частности, в Кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, но в законе такой нормы нет.
Законопроект исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.
Таким образом перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью, определяет исключительно закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Устав общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие настоящему Кодексу.
В Украине планируют раскрывать информацию о размере зарплат в государственных компаниях. Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.
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