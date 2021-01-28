Рада изменила требования к раскрытию уставных капиталов компаний

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

За соответствующий законопроект №3497 во втором чтении и в целом проголосовали 318 депутатов.

Читайте также: В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала – Совет Нацбанка

Одобренный закон устраняет существующую коллизию между законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Хозяйственным кодексом.

В частности, в Кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, но в законе такой нормы нет.

Законопроект исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью, определяет исключительно закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Устав общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие настоящему Кодексу.

В Украине планируют раскрывать информацию о размере зарплат в государственных компаниях. Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.