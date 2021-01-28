0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Рада изменила требования к раскрытию уставных капиталов компаний

Рада изменила требования к раскрытию уставных капиталов компаний

Верховная Рада изменила требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

За соответствующий законопроект №3497 во втором чтении и в целом проголосовали 318 депутатов.

Читайте также: В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала – Совет Нацбанка

Одобренный закон устраняет существующую коллизию между законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Хозяйственным кодексом.

В частности, в Кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, но в законе такой нормы нет.

Законопроект исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью, определяет исключительно закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Устав общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие настоящему Кодексу.

В Украине планируют раскрывать информацию о размере зарплат в государственных компаниях. Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.