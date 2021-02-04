В 2020 году Пенсионный фонд перевел более 3 миллионов евро пенсий за границу

В 2020 году Пенсионный фонд на зарубежные пенсии украинцам потратил более 3 миллионов евро и 150 тысяч долларов.

Речь идет о «заграничных» пенсиях: если украинец официально работал в одном из иностранных государств, то может засчитать этот трудовой стаж так, словно получил его в Украине. Для этого заключались межгосударственные договоры соглашения о социальном обеспечении.

Заключены соглашения с 23 странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Португалией и Польшей.

Такая возможность пригодится для получения права выхода на пенсию, которое в Украине возникает после 35 лет работы.

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В 2020 году ПФУ направил за границу 154,6 тыс. долл. и 3,159 млн евро. Получали пенсии или их части из ПФУ в других странах 4 682 украинца. Средний размер ежемесячной пенсии составил 121,56 долл. и 57,54 евро.

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