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Ипотека — это нужный шанс для украинской экономики, — Парцхаладзе

Ипотека — это нужный шанс для украинской экономики, — Парцхаладзе

Именно ипотека является необходимым шансом для экономики Украины.

Об этом написал Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Несмотря на вызовы времени — пандемию и карантин, вопрос ипотеки стал еще более актуальным» — отметил он.

Лев Парцхаладзе подчеркнул, что за этот год многое изменилось:

  • учетная ставка Нацбанка снижена до 6%;
  • во многих банках появились ипотечные программы;
  • создано «Укрфинжильё» — новый институт ипотечного кредитования.

А на прошлой неделе по инициативе Президента Украины Правительство утвердило новый механизм доступной ипотеки с кредитной ставкой в ​​пределах 7% годовых.

«Нужно сделать так, чтобы каждый украинец, который нуждается в жилье, имел возможность его приобрести», — подчеркнул Президент КСУ.

Напомним о деталях дешевой ипотеки:

  • воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, которые нуждаются в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам;
  • процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита — 20 лет;
  • первый взнос составит 15% стоимости ипотеки;
  • кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн;
  • нормативная площадь — 50 кв. м общей площади жилья на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

Справка Finance.ua:

  • В Минфине рассказали несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье.
  • В Украине налог на недвижимость будут считать не от ее площади, а с учетом стоимости жилья. Те, у кого дорогие квартиры и дома, заплатят больше.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
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