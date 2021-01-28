Налоговая обработала 4 млн расчетных документов об уплаченных налогах

Государственная налоговая служба Украины в январе обработала 4 млн расчетных документов об уплаченных суммах налогов на новые счета.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
«Органами ГНС в январе текущего года обработано 4 млн расчетных документов об уплаченных суммах налогов на новые бюджетные счета и 2 млн расчетных документов об уплате единого взноса», — говорится в сообщении.
С 1 января 2021 года в Украине в связи с урегулированием территориального устройства в соответствии с требованиями постановления «Об образовании и ликвидации районов» от
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«Информация о реквизитах бюджетных и небюджетных счетов была размещена в электронном кабинете плательщиков, на веб-портале ГНС в рубрике „Бюджетные счета“ и в Центрах обслуживания плательщиков», — сообщает ГНС.
Указанные процессы привели к значительному увеличению бюджетных счетов и соответствующей информации о поступлении платежей от Казначейства.
Учитывая большой объем массива данных отражение уплаченных сумм в Электронном кабинете происходит постепенно датой фактического перечисления плательщиками сумм в соответствующий бюджет и/или фонды. При этом пеня и штрафные санкции за несвоевременную уплату не применяются.
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