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В Майами предлагают выплачивать зарплату служащим в Bitcoin

В Майами предлагают выплачивать зарплату служащим в Bitcoin

Планы по расширению использования биткоина в Майами включают возможность выплаты заработной платы городским служащим в первой криптовалюте. Об этом заявил мэр Фрэнсис Суарес в интервью Forbes.

Среди других предложений Суарес перечислил разрешение оплаты местных налогов и сборов в криптовалюте и возможный перевод в биткоин части городской казны.

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Помимо усилий на уровне города мэр пытается продвинуть дружественные к криптовалюте законы на уровне штата. Для этого он связался с главой криптовалютного банка Avanti Кейтлин Лонг и поговорил с начальником финансового управления Флориды Джимми Патронисом о внесении в законодательное собрание штата законопроекта, который установит правила для биткоина в стиле Вайоминга.

Также мэр Майами рассматривает возможность финансирования своей кампании по переизбранию в ведущей криптовалюте и надеется провести биткоин-конференцию в городе.

По материалам Forklog
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