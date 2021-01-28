В Майами предлагают выплачивать зарплату служащим в Bitcoin

Планы по расширению использования биткоина в Майами включают возможность выплаты заработной платы городским служащим в первой криптовалюте. Об этом заявил мэр Фрэнсис Суарес в интервью Forbes.
Среди других предложений Суарес перечислил разрешение оплаты местных налогов и сборов в криптовалюте и возможный перевод в биткоин части городской казны.
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Помимо усилий на уровне города мэр пытается продвинуть дружественные к криптовалюте законы на уровне штата. Для этого он связался с главой криптовалютного банка Avanti Кейтлин Лонг и поговорил с начальником финансового управления Флориды Джимми Патронисом о внесении в законодательное собрание штата законопроекта, который установит правила для биткоина в стиле Вайоминга.
Также мэр Майами рассматривает возможность финансирования своей кампании по переизбранию в ведущей криптовалюте и надеется провести биткоин-конференцию в городе.
Miami and
FrancisSuarez</a> are leading the way for governments and <a href="https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bitcoin</a><a href="https://t.co/mtMmrGl47R">https://t.co/mtMmrGl47R</a></p>— Tyler Winklevoss (tyler) February 2, 2021
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