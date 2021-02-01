HarmonyOS: появились детали о характеристиках операционной системы Huawei

Компания Huawei продолжает активно работать над своей фирменной операционной системой HarmonyOS, которую разрабатывают в качестве альтернативы Android. Интересно, что дизайном операционка Huawei очень напоминает Android 10.
Сейчас HarmonyOS находится на стадии тестирования. Правда, доступ к оценке ОС осложнялся ограниченным доступом к бета-версии. Однако блогер Рон Амадео таки сумел протестировать операционную систему, а также поделился отзывами.
По словам блогера, HarmonyOS очень напоминает Android 10, а отличий он не заметил. Он описывает HarmonyOS как Android с оболочкой EMUI и несколькими небольшими изменениями.
При этом оболочку он называет «точной копией версии EMUI», которую Huawei устанавливает на свои смартфоны с Android.
По словам Амадео, HarmonyOS является больше форком (ответвлением) Android, чем отдельной операционной системой.
Форк Android и запуск собственной операционной системы с ребрендингом — это нормально. Но будьте откровенны. Скажите «HarmonyOS — это форк Android». Не называйте HarmonyOS «совершенно новой», если мы видим обратное.
Ранее топ-менеджер Huawei заявил, что HarmonyOS не является копией iOS или Android. Также инсайдеры сообщали, что операционную систему должны презентовать в феврале этого года.
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