0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

HarmonyOS: появились детали о характеристиках операционной системы Huawei

HarmonyOS: появились детали о характеристиках операционной системы Huawei

Компания Huawei продолжает активно работать над своей фирменной операционной системой HarmonyOS, которую разрабатывают в качестве альтернативы Android. Интересно, что дизайном операционка Huawei очень напоминает Android 10.

Сейчас HarmonyOS находится на стадии тестирования. Правда, доступ к оценке ОС осложнялся ограниченным доступом к бета-версии. Однако блогер Рон Амадео таки сумел протестировать операционную систему, а также поделился отзывами.

По словам блогера, HarmonyOS очень напоминает Android 10, а отличий он не заметил. Он описывает HarmonyOS как Android с оболочкой EMUI и несколькими небольшими изменениями.

При этом оболочку он называет «точной копией версии EMUI», которую Huawei устанавливает на свои смартфоны с Android.

По словам Амадео, HarmonyOS является больше форком (ответвлением) Android, чем отдельной операционной системой.

Форк Android и запуск собственной операционной системы с ребрендингом — это нормально. Но будьте откровенны. Скажите «HarmonyOS — это форк Android». Не называйте HarmonyOS «совершенно новой», если мы видим обратное.

Ранее топ-менеджер Huawei заявил, что HarmonyOS не является копией iOS или Android. Также инсайдеры сообщали, что операционную систему должны презентовать в феврале этого года.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.