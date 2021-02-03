Как иностранцу трудоустроиться в Украине - советы Минюста

Конституцией Украины определено, что иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, — за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины.
Об этом пишет Минюст на странице в facebook.
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Иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, могут работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься другой трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.
*Труд иностранцев и лиц без гражданства может применяться на различных должностях у одного или нескольких (двух и более) работодателей, при условии получения разрешения на использование такого труда на каждой должности.
Труд иностранных высокооплачиваемых профессионалов может применяться без разрешения на должностях по совместительству, если срок действия трудового договора на должности по совместительству не превышает срок действия разрешения по основному месту работы.
Иностранный наемный работник может совмещать работу на должности, определенную разрешением, с работой на должности временно отсутствующего работника, при условии, что совмещение длится не более 60 календарных дней в течение календарного года.
Иностранцы и лица без гражданства не могут назначаться на должность или заниматься трудовой деятельностью в случае, когда в соответствии с законодательством назначение на соответствующую должность или осуществление соответствующего вида деятельности связано с принадлежностью к гражданству Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Разрешение не требуется для трудоустройства:
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