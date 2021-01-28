Минцифры определило стратегические шаги развития цифровой экономики

Минцифры определило стратегические шаги и сформировало 16 пакетных предложений развития цифровой экономики в Украине — в общем это 61 цифровой проект.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что среди основных стратегических направлений развития цифровой экономики — развитие цифровой инфраструктуры, цифровых навыков, сектора информационно-коммуникационных технологий, цифровизация сфер жизни и секторов экономики.

«Цифровизация важна для экономики Украины, ведь позволит увеличить количество новых рабочих мест и достичь минимум 4% дополнительного роста ВВП в год. Открытие новых сегментов и отраслей ускорит развитие промышленности и бизнеса. Для украинцев цифровизация означает полный доступ к цифровой инфраструктуре и качественным государственным и социальным услугам», — отметил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас Минцифры работает над систематизацией всех цифровых проектов ведомства в пределах одной системы мониторинга проектов. Информация о цифровых проектах и их статусе будет в открытом доступе на публичном дашборде.

Национальная экономическая стратегия-2030 разрабатывается рабочей группой Кабинета Министров на платформе Центра экономического восстановления. Обсуждение проекта Национальной экономической стратегии-2030 началось 22 января и продлится до 10 февраля.