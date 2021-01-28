Январский рост доходов бюджета диссонирует с налоговыми поступлениями в местные бюджеты – исследование

В январе Министерство финансов перевыполнило план доходов бюджета на 6,5%. При плане собрать в государственный бюджет в январе 54 млрд грн (в общий фонд) фактически собрано 57,6 млрд грн.

Об этом говорится в бюджетном барометре №1 Центра анализа публичных финансов и публичного управления.

Одна из причин роста динамики налоговых поступлений – ослабление курса гривны и как следствие – увеличение объема налогооблагаемого импорта до уровня января 2019 года.

Вместе с тем, выполнение плана поступлений местных бюджетов в январе самые низкие за последние 5 лет (менее 90%), а Пенсионный фонд не досчитался поступлений от ЕСВ, поэтому был вынужден снова брать ссуды у Государственного казначейства.

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Поступления местных бюджетов составили 22 млрд грн при «плане» 25 млрд грн. Причинами снижения поступлений, вероятно, стали 17 дней локдауна в январе этого года, во время которого, вероятнее всего, было меньше официальных расчетов (а следовательно, и уплаты налогов) именно по тем платежам, которые являются важными для местных бюджетов (в частности, единый налог).

План по расходам в январе не выполнен (уровень выполнения – 84%), поскольку распорядители не смогли освоить все средства, которые им направил Минфин. В частности, не использовано 10 из 63 млрд грн, запланированных на финансирование защищенных расходов бюджета (к ним относятся прежде всего зарплаты, пенсии, социальные выплаты и обслуживание госдолга).

Это привело к значительно более низкому, чем запланировано, дефициту государственного бюджета в январе. При плановом дефиците размером 26,7 млрд грн (по общему фонду) фактический дефицит достиг лишь 10,3 млрд грн.

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