Межбанк: валютный рынок будет заложником действий крупных клиентов

В среду на валютном рынке будет достаточно интересно.С одной стороны — предстоят расчеты инвесторов на сумму почти 5,3 млрд гривен по результатам вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Даже с учетом того, что сегодня тому же Минфину предстоит выплатить проценты по 7 выпускам облигаций — общее сальдо расчетов будет позитивным для бюджета. В сочетании с тем, что по нашим данным крупные экспортеры уже почти потратили всю гривну январских возмещений НДС — спрос на гривну вырастет и это подстрахует нацвалюту на межбанке.
С другой стороны — начинается период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов, что традиционно увеличивает активность спекулянтов на межбанке и игру «на повышение». Не против такого развития событий и крупные экспортеры, которым лишняя гривна от продажи валютной выручки никогда не помешает. Активизируются и покупатели энергоносителей. Цены на нефтепродукты и газ на мировых рынках постепенно растут и клиенты этого сегмента рынка предпочитают активно закупать сейчас подобную продукцию, чтобы потом не переплачивать. С учетом отопительного сезона и ухудшения погоды в Украине — это гарантирует импортерам энергоносителей хороший сбыт их продукции и они спешат заработать. Кроме этого, снижение курса межбанка последних дней заставляет активизироваться и тех покупателей, кто выжидал минимального уровня котировок и до этого не спешил с покупкой валюты. Теперь их время пришло, и это также добавит спроса на валюту в ближайшее время.
Благодаря расчетам по ОВГЗ, увеличению активности «дочек» иностранных компаний и импортеров энергоносителей — по прогнозам сегодня статистика торгов увеличится до $ 200−220 млн при заключении до 600 сделок. За счет постепенного роста спроса на валюту мы не ожидаем существенного понижения котировок в ближайшие дни ниже уровня в 28 гривен. Как и вчера — в среду валютный рынок останется заложником действий и курсовых задач крупных клиентов.
Котировки межбанка, по прогнозам, 3 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,00 — 28,20 грн, евро — коридор 33,60 — 33,90 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 25,02 / 25,04
евро — 33,72 / 33,75
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