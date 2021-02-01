В Киеве планируют запустить еще одну программу для утепления домов

На заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития обсудили возможность создания в Киеве револьверного фонда, который будет предоставлять возвратную финансовую помощь ОСМД и жилищно-строительным кооперативам для проведения капитальных ремонтов домов.

В настоящее время в Киеве действуют программы софинансирования модернизации и проведения капитальных ремонтов в многоквартирных домах за счет бюджетных средств и средств жителей домов (программа «70/30»).

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Ассоциация ОСМД и ЖСК города Киева инициирует создание револьверного фонда, который будет предоставлять возвратную финансовую помощь объединениям совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам для уплаты их доли в программах софинансирования энергомодернизации и капитальных ремонтов домов, а также на ликвидацию аварийных ситуаций.

Причиной стало сокращение финансирования программы «Теплые кредиты», в которой на 2021 год не предусмотрены расходы на проведение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах.

«Револьверный механизм» работает следующим образом: одно ОСМД, взяв финансовую помощь, в течение определенного срока ее возвращает, что дает возможность эти деньги получить другом ОСМД.

Средства предоставляются на условиях беспроцентного займа. Однако департамент финансов КГГА считает, что правовой основой создания револьверного фонда должно быть Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева, над разработкой которой в настоящее время работает Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, а не отдельная Программа софинансирования револьверного фонда, как это предписано Ассоциацией «Объединений совладельцев многоквартирных домов города Киева».

При этом, в случае создания револьверного фонда одновременно должны быть отменены все другие механизмы поддержки ОСМД и ЖСК за счет средств бюджета, в частности: конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева; софинансирование проведения капитальных ремонтов; возмещение части кредитов, предоставляемых ОСМД, ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий. Над тем, как лучше запустить револьверный фонд, будет работать специально созданная рабочая группа.