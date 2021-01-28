В Евросоюзе обновили ограничения на въезд в Шенгенскую зону

Совет Европейского Союза утвердил новые рекомендации по ограничениям на поездки в Шенгенскую зону, введенные из-за пандемии COVID-19. Новые ограничения приняты в рамках письменной процедуры в понедельник, 2 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого этой стране надо выполнить ряд критериев. В частности, количество новых случаев COVID-19 не должно превышать 25 на 100 тысяч населения в течение последних 14 дней. При этом количество новых случаев заболевания за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом.

Кроме того, страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение семи дней, а количество положительных тестов на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%. Также во внимание будет приниматься наличие или отсутствие различных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгенской зоны будут открытыми. Последний раз перечень просматривали 28 января. В нем остались лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Дополнительные ограничения на необходимые поездки в ЕС

Как и раньше, разрешенными останутся так называемые необходимые поездки. То есть на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов. Отныне для въезда потребуют отрицательный ПЦР-тест, который был сделан в течение 72-х часов до въезда на территорию Шенгена. Не будет распространяться это правило только на работников транспорта, например водителей. Также страны могут по своему усмотрению применять дополнительные ограничения после приезда – карантин, самоизоляцию или дополнительное тестирование на коронавирус.

Рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться прежде всего тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, в частности из-за распространения новых вариантов коронавируса.

Эти ограничения приняты в виде рекомендаций, так как вопросы пересечения границы находятся в компетенции государств ЕС. Именно национальные правительства ответственны за их внедрение. Впрочем, поскольку государства Евросоюза совместно приняли эти рекомендации, то ожидается, что они будут им следовать.

Рекомендации распространяются на все страны ЕС, кроме Ирландии, а также на Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Дания имеет право решать, выполнять их или нет.