СБУ поймала контрабандистов в "Борисполе" с сигаретами на 1 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) блокировали в международном аэропорту «Борисполь» попытку незаконного ввоза на таможенную территорию государства крупной партии сигарет общей стоимостью в 1 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы планируют доставить в Украину сигареты рейсами из страны Персидского залива. Табачные изделия были скрыты от таможенного контроля и импортировались под видом потребительских товаров», — говорится в сообщении.

На данный момент силовики устанавливают лиц, причастных к противоправной сделке, и решают вопрос о применении штрафных санкций за незаконное перемещение подакцизных товаров через таможенную границу Украины.

Операцию проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с представителями ОКПП «Киев» Госпогранслужбы Украины и таможенным постом «Аэропорт Борисполь» Киевской таможни Гостаможслужбы.