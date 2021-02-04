OPPO запатентовала «всевидящую» выдвижную камеру для смартфона

Инженеры OPPO уже неоднократно демонстрировали свой неординарный подход к проектированию смартфонов — к примеру, оснащали их выдвижными фронтальными камерами в форме акульего плавника. Очередной патент компании описывает ещё более оригинальную разработку: использование призматических линз, которые смогут вести съёмку в двух противоположных направлениях.

Дизайн представленного в патентной документации смартфона подразумевает минимальную толщину рамок дисплея, лишённого каких-либо вырезов и отверстий. На верхнем торце устройства предполагается размещение выдвижного модуля камеры с двумя датчиками, которые укомплектованы призматическими линзами.



Фото: LetsGoDigital

При этом отмечается, что подвижной будет именно оптика, а не сенсоры. За счёт поворота «призмы» модуль может работать в качестве как основной, так и фронтальной камеры.

Кроме того, применение подобной системы также делает возможной панорамную съёмку. Патент подразумевает использование для активации выдвижного модуля отдельной кнопки на корпусе или соответствующего экранного элемента в мобильном приложении.



Фото: LetsGoDigital

Увы, подобное решение пока реализовано лишь на бумаге — сроки появления коммерческой версии смартфона с оригинальным модулем камеры пока неизвестны.