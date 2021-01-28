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Кличко: на маршруты в Киеве выйдут еще 15 новых троллейбусов (фото)

Сегодня на маршруты в Киеве выйдут еще 15 новых современных троллейбусов, которые город недавно приобрел для обновления парка столичного общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева.

«Недавно город приобрел 15 троллейбусов марки „Богдан“. И уже сегодня они выйдут на маршруты. Троллейбусы современные, длиной 18,75 метров. Салон рассчитан на 170 пассажиров, в том числе, 50 мест для сидения», — сказал Виталий Кличко.

Кузов электротранспорта изготовлен с применением антикоррозионных материалов, що продлевает эксплуатацию транспортного средства. Троллейбусы имеют антивандальные сиденья, светодиодное освещение. Внутренняя облицовка салона выполнена из трудновоспламеняемых материалов.

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров.

А также оборудованы светозвуковыми маршрутными и информационными указателями. И имеют запас автономного хода не менее 1 км. То есть, если произошел разрыв проводов или обесточивание сети, то троллейбус может проехать автономно до 1 км.

«Важно, что троллейбусы полностью соответствуют требованиям инклюзивности: 100% низкий пол, выделенное место для инвалидной коляски. Наша задача сделать так, чтобы в Киеве был современный общественный транспорт. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы вытеснить маршрутки, которые уже не соответствуют никаким требованиям и стандартам, современным общественным транспортом европейского уровня», — отметил Виталий Кличко.

Напомним, всего за несколько лет столица закупила 513 единиц нового подвижного состава общественного транспорта. В частности: 139 троллейбусов, 67 трамваев и 307 автобусов.

По материалам Finance.UA
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