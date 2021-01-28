Кресла от Lada, двери от Geely: в Беларуси разработали электропикап (фото)

Беларусь уже несколько лет занимается разработкой собственных электромобилей, но только сейчас наконец продемонстрировала один из подобных образцов под названием Academiс electro.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

«Электромобиль в формфакторе микро-пикап (3720×1690×1600 мм) был разработан Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что макетный образец Academiс electro построен по каркасно-панельной технологии — в его основе лежит пространственный каркас, сваренный из металлических профилей. Кузовные панели отформованы из пластика, кокон кабины тоже сделан из пластика, но для усиления конструкции его вклеили в каркас.



«Грузовой отсек имеет объем около 650 литров, задний борт не откидывается, а открывается справа налево. Внутренняя поверхность кузова покрыта специальной износостойкой краской. Грузоподъемность пикапа составляет порядка 350 кг, при этом предусмотрена возможность установки прицепного устройства», — подчеркивает издание.

Технические характеристики серийного электромобиля будут зависеть от пожеланий заказчика. На первом образце Academiс electro установлен электродвигатель номинальной мощностью 58/80 кВт.



Расчетная максимальная скорость — до 110 км/ч, но в опытном образце ее ограничили до 50 км/ч. Батарея на 20 кВт*ч позволяет проехать от одного заряда до 150 км. Доступ к батарее осуществляется через люк в полу грузового отсека. Заряжается Academic от трехфазной розетки примерно за 2 часа, но в перспективе он будет способен подключаться и через разъем CHAdeMO для быстрой зарядки.