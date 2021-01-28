Microsoft открыла общий доступ к облачной платформе квантовых вычислений

Microsoft объявила, что Azure Quantum, ее облачная платформа для использования квантового оборудования и программных инструментов от партнеров, таких как Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1QBit и других, теперь находится в общедоступной предварительной версии. В мае прошлого года предварительная версия Azure Quantum была ограничена.
Тогда платформа была открыта только для небольшого числа избранных партнеров и клиентов Microsoft, но с сегодняшнего дня любой, кто интересуется квантовыми вычислениями, может начать экспериментировать с сервисом.
Сервис предлагает небольшое бесплатное пособие для начала работы. Однако, после этого его использование может довольно быстро стать дорогим. На платформе можно найти полную таблицу цен, но для полноценной работы с ней необходимо тратить около 10 долларов за час вычислений.
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