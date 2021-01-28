Регулятор открыл дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров «Мотор Сичи». В компании отреагировали

Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против депозитарного учреждения СП ООО «Драгон Капитал» за нарушение требований по ведению депозитарной деятельности в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания ПАО «Мотор Сич». В Dragon Capital отвергли обвинения.
Об открытии дела Нацкомиссия по ценным бумагам сообщила на официальном сайте.
«В отношении депозитарного учреждения ООО «Драгон Капитал» Комиссией открыто дело за нарушение требований «Положения о ведении депозитарной деятельности» (от 23.04.2013р. No735). В частности, в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомочного общего собрания ПАО «Мотор Сич».
А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Dragon Capital заявили, что депозитарное учреждение СП ООО «Драгон Капитал» не нарушало требований законодательства.
В заявлении говорится, что учреждение «действовало исключительно с целью обеспечения осведомленности своих депонентов, которые являются акционерами указанного общества, о процессах, происходящих вокруг него».
«Мы предоставили НКЦБФР объяснения по поводу наших действий и надеемся на объективное рассмотрение дела, в том числе с учетом ситуации, в которой сейчас находятся участники рынка, которые осуществляют депозитарный учет прав на акции ПАО «МОТОР СИЧ», — добавили в Dragon Capital.
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