Маск контролирует четверть всех спутников на орбите

После запуска более десятка миссий Starlink в течение последних двух лет компания SpaceX и ее генеральный директор Илон Маск теперь контролируют четверть всех спутников, вращающихся вокруг Земли. Компания готовится к запуску еще 60 спутников Starlink.
Как свидетельствуют данные спутникового трекера Celestrak, 946 спутников Starlink, которые сейчас находятся на орбите, составляют 27,3 процента от всех космических аппаратов по состоянию на 1 февраля 2021 года.
На этой неделе, если позволит погода, компания запустит на орбиту еще 60 спутников Starlink. В результате общее количество космических аппаратов SpaceX Starlink на орбите превысит 1000.
Миссия осуществляется в рамках плана SpaceX по созданию глобального широкополосного интернет-сервиса, для которого запустят к 40 000 спутников. Запуск предыдущей партии спутников состоялся 20 января.
При нынешних темпах запусков спутники SpaceX в следующем году составят около половины от всех активных космических аппаратов на орбите. При этом физик и бывший астроном Аластер Айзекс отметил, что на SpaceX сейчас приходится более одной пятой всех запусков ракет в мире.
Между тем астрономы жалуются на спутники Илона Маска. В частности, они показали, насколько сильно объекты Starlink мешают им работать. Дело в излишней яркости — они мешают наблюдению за небом не только с Земли, но и из космоса, поскольку находятся на большем расстоянии, чем, например, аппарат «Hubble», в поле зрения которого попадают спутники.
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