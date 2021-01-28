SkyUp дали права на 5 маршрутов и аннулировали разрешение на 22 направления

Госавиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов и аннулировала назначения на 22 направления.

Об этом пишет avianews.com.

Комиссия регулятора разрешила авиакомпании открыть рейсы:

из Киева в Эйндховен (2 раза в неделю), Манчестер (3 раза в неделю), Эр-Рияд (3 раза в неделю), Джидду (3 раза в неделю) и Мюнхен (3 раза в неделю).

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Для допуска на маршрут Киев-Мюнхен Госавиаслужба ограничила права МАУ на этой линии, передав неиспользуемую квоту SkyUp.

Также SkyUp разрешили чаще летать в Берлин — 7 раз в неделю вместо 3, но отказали в полетах из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку из-за отсутствующей свободной квоты.

Госавиаслужба приказом № 166 от 29 января 2021 года аннулировала права SkyUp по заявке авиакомпании на семь маршрутов из Киева, по три — из Запорожья и Одессы, на четыре из Харькова и на пять из Львова.

Список маршрутов, права на которые аннулированы: Киев-Бухарест, Киев-Дортмунд, Киев-Пиза, Киев-Рига, Киев-Осло, Киев-Турин, Киев-Шарджа, Запорожье-Афины, Запорожье-Римини, Запорожье-Шарджа, Львов-Будапешт, Львов-Гданьск, Львов-Дубай, Львом-Рим, Львов-Шарджа, Одесса-Римини, Одесса-Ираклион, Одесса-Ламеция-Терме, Харьков-Варшава, Харьков-Дубай, Харьков-Ламеция-Терме, Харьков-Шарджа.