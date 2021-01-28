British Petroleum потеряла более $5,5 миллиарда из-за пандемии

Британская нефтяная компания British Petroleum Plc (BP) понесла за 2020-й год убыток в 5,7 млрд долл. США из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

По данным финотчета компании, еще в 2019 году BP получила 10 млрд долл. США прибыли.

Отмечается, что аналитики ожидали нынешние потери компании на уровне в 4,8 млрд долл. США, однако цифра в 5,7 млрд долл. превысила их прогнозы.

Компания заявила, что результаты ее работы за весь 2020-й год, в частности, обусловлены более низкими ценам на нефть и газ, а также пониженным спросом.

В BP предупредили, что пандемия коронавируса и в дальнейшем будет влиять на эффективность компании.

«2020-й год навсегда запомнится болью, которую причинил COVID-19. Наш сектор также сильно пострадал. Автомобильные и воздушные перевозки уменьшились, так же как спрос и цены на нефть», – заявил гендиректор BP Бернард Луни.