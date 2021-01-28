Украина хочет до конца года вывести на орбиту собственный спутник

Вице-премьер-министр Олег Уруский отмечает необходимость ускорения выполнения задачи, поставленной президентом Владимиром Зеленским, по выводу на околоземную орбиту украинского спутника, чтобы успеть сделать это до конца текущего года.
Об этом, как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, он заявил 1 февраля на совещании в Кабинете министров с основными разработчикам и заказчиками спутниковых услуг.
«Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли „Сич 2−30 (2−1)“. Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го — года 30-летия независимости Украины», — отметил он.
По словам Уруского, это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью.
«Наличие подобных космических аппаратов будет не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом», — добавил он.
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