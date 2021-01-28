Миллиардер из США заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос

Компания SpaceX, которую основал один из богатейших людей планеты Илон Маск, к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из гражданских лиц. За полет заплатил и 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что экипаж будет состоять из четырех человек, Айзекман — один из них.
«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится в сообщении.
Экипаж, как говорят в компании, пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья Флориды.
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