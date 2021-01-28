В Украине подорожают продукты

В Украине весной текущего года могут подорожать зерновые, овощи и фрукты, а инфляция в этот период составит 7−8%.
Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» со ссылкой на советника по стратегическому развитию Владимира Лапу.
«Мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7−8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятен и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты, который традиционно происходит весной», — отметил эксперт.
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По словам Лапы, ранее в Украине уже произошло серьезное подорожание яиц, поэтому их стоимость в дальнейшем существенно повышаться не будет. Вместе с тем эксперт не исключает подорожания мяса на 5−10% вследствие подорожания кормов.
Если говорить о подорожании газа, поскольку его доля в структуре себестоимости в подавляющем большинстве видов пищевой продукции не превышает 3−5%, поэтому прямое влияние будет незначительным, но существенным оно станет в ресурсном секторе.
«Например, доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Аналогично, вместе с газом (а скорее как предпосылка роста стоимости газа) выросли цены на нефть. Если в начале лета это было $ 35−40 за баррель, то сейчас — $ 53−55. Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства. Соответственно, для урожая 2021 года она будет выше. По мясу не следует исключать повышение цен на 5−10% вследствие подорожания кормов», — объясняет Лапа.
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