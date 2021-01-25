День финансов: официальное заявление IKEA, снижение ставки от monobank

Последняя пятница января 2021 подарила немало важных новостей:

IKEA открывает свой первый магазин в Украине. Официально. Компания заявила, что уже с 1 февраля встретит своих первых покупателей в магазине городского формата в Киеве, который находится в Blockbuster Mall. Данный магазин станет первым магазином ІКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Напомним, что в мае прошлого года ІКЕА уже запустила в Украине интернет-магазин.

Рожкова прогнозирует рост ипотечного портфеля. По мнению первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, запуск программы «Доступная ипотека» приведет к ежегодному росту ипотечного портфеля на 30%, таким образом расходы бюджета на нее за пять лет могут превысить 5 млрд грн. Отметим, сегодня за счет ипотеки в Украине финансируется менее 5% сделок по покупке жилья.

Доходы украинских фрилансеров. Несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%! Но в то же время, как сообщают в компании Payoneer, почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых.

Больше про воздействие пандемии на денежные переводы, развития фриланса и e-commerce в Украине и мире читайте в эксклюзивном интервью с Игорем Ковалевым, генеральным менеджером Payoneer в Украине и Беларуси.

Снижение ставки от monobank. С 1 февраля уплата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту monobank станет 5% годовых в гривне. Ранее этот показатель был на уровне 7%. В банке добавили, что процентную ставку по депозитам оставили без изменений.

ПриватБанк + UnionPay. ПриватБанк подключил оплату картами UnionPay в более чем 12 000 украинских интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Прием платежей с помощью карт UnionPay автоматически включен для всех мерчантов LiqPay и не требует дополнительной интеграции или настроек.

Изменения в бюджет-2021. Ради компенсаций. Рада приняла в целом закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, согласно которому предусматривается выделить на компенсацию затрат населения на электроотопление 1,4 млрд грн. Напомним, что с 1 января текущего года был установлен единый тариф на электроэнергию. О том, кому и на каких условиях достанется компенсация, мы писали ранее.

Пенсии для заробитчан. В Минсоцполитики сообщили, что украинские трудовые мигранты могут рассчитывать на получение пенсионных выплат за свою зарубежную работу. Дело лишь в том, работают они легально или нет. Есть два типа соглашений, по которым людям может начисляться пенсия — территориальная и пропорциональная. Подробнее о них.