Подделка документов и неуплата налогов на 300 млн гривен ежегодно. Прокуратура «накрыла» группировку

В Донецкой области ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн гривен. Его организаторы также занимались подделкой документов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Организованная группа подделывала документы, необходимые для проведения государственной регистрации юридических лиц. Также в 2019-2020 годах участники группировки занимались конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально «прикрывали» бестоварные операции, незаконно формировали налоговые кредиты по НДС для предприятий, зарегистрированных в Донецкой области.
Годовой оборот центра минимизации налоговых платежей составлял 300 млн гривен. Устанавливается полная сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.
В ходе обысков в Константиновке изъяли регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику и электронные носители.
Донецкая прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УКУ).
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