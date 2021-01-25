0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 175 0

Подделка документов и неуплата налогов на 300 млн гривен ежегодно. Прокуратура «накрыла» группировку

Подделка документов и неуплата налогов на 300 млн гривен ежегодно. Прокуратура «накрыла» группировку

В Донецкой области ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн гривен. Его организаторы также занимались подделкой документов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Организованная группа подделывала документы, необходимые для проведения государственной регистрации юридических лиц. Также в 2019-2020 годах участники группировки занимались конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально «прикрывали» бестоварные операции, незаконно формировали налоговые кредиты по НДС для предприятий, зарегистрированных в Донецкой области.

Годовой оборот центра минимизации налоговых платежей составлял 300 млн гривен. Устанавливается полная сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

В ходе обысков в Константиновке изъяли регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику и электронные носители.

Донецкая прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УКУ).

По материалам Информатор Деньги
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.