Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными соцуслугами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными социальными услугами.
Указ № 30/2021 размещен на сайте Офиса президента.
Согласно тексту указа, Кабинет Министров должен будет организовать проверку соблюдения в учреждениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности для маломобильных групп населения.
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Правительство также должно обеспечить создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг и предусмотреть, в частности, возможность внесения в него информации с помощью государственного веб-портала электронных услуг «Дія».
Кроме того, правительство должно в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности или семьи, внедрению перехода к финансированию соцуслуг по принципу «деньги ходят за получателем» и совершенствованию механизмов софинансирования социальных услуг из государственного и местного бюджетов.
Правительство также должно разработать проекты законов, касающиеся действенных механизмов стимулирования развития рынка социальных услуг, в том числе, направленных на развитие негосударственного сектора, мотивацию поставщиков социальных услуг по повышению уровня их качества.
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