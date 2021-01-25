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Нужно ли Украине сотрудничество с МВФ? (результаты опроса)

Нужно ли Украине сотрудничество с МВФ? (результаты опроса)

За более 25 лет сотрудничества Украина и Международный валютный фонд заключили 10 кредитных соглашений. И, по подсчетам Национального банка, только в 2021 году наша страна должна выплатить Фонду около $ 1,6 млрд.

Дальше — больше: согласно графику на сайте МВФ, начиная с 2021-го по 2036-й год включительно Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду $ 11,3 млрд, или 8,06 млрд специальных прав заимствований (SDR). И это при том, что указанный график не учитывает еще двух траншей, на которые Украина рассчитывает в нынешнем году.

Помогают ли одолженные деньги сделать страну и жизнь украинцев лучше? Стоит ли игра свеч? Об этом Finance.ua решил спросить у своих читателей.

Что показал опрос? Анализируя данные опроса «Считаете ли вы необходимым сотрудничество Украины с МВФ», мы получили интересные результаты. Примечательно, что в двух языковых версиях опроса (украинская и русская) результаты отличаются:

  • в одной из версий больше половины (58%) респондентов были уверены, что такое сотрудничество приносит стране только пользу и Украине ни в коем случае не стоит отказываться от кредитов МВФ. При этом в другом опросе такой вариант выбрали лишь 35% опрошенных;

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  • разное соотношение получилось и для тех, кто заявлял, что наша страна может справиться и без помощи Фонда: в украинской версии опроса таких было 28%, в русской — 41%;
  • по 14% и 24% соответственно считают нужным, чтобы Украина нашла альтернативный способ получать помощь.

Как сейчас обстоят дела с траншем от МВФ? По словам министра финансов Сергея Марченка, Минфин сейчас в активной стадии переговоров с миссией МВФ. Напомним, дипломаты Международного валютного фонда с 21 декабря 2020 работали в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. А после праздников, с 11 января, миссия возобновила свою работу в Украине. При этом в Минфине уверены, что поступления средств от Фонда — «вопрос больше технический».

Аналитики BofA Global Research тоже считают, что Украина все еще может получить транш МВФ в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка, однако более консервативный сценарий предполагает получение этого транша в апреле-июне этого года.

По материалам Finance.UA
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