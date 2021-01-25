Нужно ли Украине сотрудничество с МВФ? (результаты опроса)

За более 25 лет сотрудничества Украина и Международный валютный фонд заключили 10 кредитных соглашений. И, по подсчетам Национального банка, только в 2021 году наша страна должна выплатить Фонду около $ 1,6 млрд.
Дальше — больше: согласно графику на сайте МВФ, начиная с 2021-го по 2036-й год включительно Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду $ 11,3 млрд, или 8,06 млрд специальных прав заимствований (SDR). И это при том, что указанный график не учитывает еще двух траншей, на которые Украина рассчитывает в нынешнем году.
Помогают ли одолженные деньги сделать страну и жизнь украинцев лучше? Стоит ли игра свеч? Об этом Finance.ua решил спросить у своих читателей.
Что показал опрос? Анализируя данные опроса «Считаете ли вы необходимым сотрудничество Украины с МВФ», мы получили интересные результаты. Примечательно, что в двух языковых версиях опроса (украинская и русская) результаты отличаются:
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Как сейчас обстоят дела с траншем от МВФ? По словам министра финансов Сергея Марченка, Минфин сейчас в активной стадии переговоров с миссией МВФ. Напомним, дипломаты Международного валютного фонда с 21 декабря 2020 работали в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. А после праздников, с 11 января, миссия возобновила свою работу в Украине. При этом в Минфине уверены, что поступления средств от Фонда — «вопрос больше технический».
Аналитики BofA Global Research тоже считают, что Украина все еще может получить транш МВФ в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка, однако более консервативный сценарий предполагает получение этого транша в апреле-июне этого года.
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