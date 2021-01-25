По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,514 млн грн и 46,593 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 35), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,13−28,14 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 85,107 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,2800 — 2 222

28,2500 — 2 222

28,2000 — 7 777

28,1200 — 150 000

28,1200 — 55 000

28,1100 — 50 000

28,1100 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,0500 — 2 000

28,1100 — 5 000

28,1200 — 5 000

28,1200 — 30 000

28,1200 — 20 000

28,1200 — 3 000

28,1200 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,1452 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0976 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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