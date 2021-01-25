По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,514 млн грн и 46,593 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 35), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,13−28,14 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 85,107 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,2800 — 2 222
28,2500 — 2 222
28,2000 — 7 777
28,1200 — 150 000
28,1200 — 55 000
28,1100 — 50 000
28,1100 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,0500 — 2 000
28,1100 — 5 000
28,1200 — 5 000
28,1200 — 30 000
28,1200 — 20 000
28,1200 — 3 000
28,1200 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,1452 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0976 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 982 9
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1678 6
Киевсовет планирует выделить 140 млн грн на COVID-вакцину, о которой договаривается КличкоВчера, 14:43 - 276 5
Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)Вчера, 16:04 - 1287 4
Рада создала Бюро экономической безопасностиВчера, 15:05 - 900 3
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2312
IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля2 ч. назад - 2087 2
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1678 6
Первичный рынок Харькова от «перегрева» спасли арендодателиВчера, 20:00 - 1342
Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)Вчера, 16:04 - 1287 4
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 242
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 931
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 904 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1678 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2576 6