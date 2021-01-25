У компаний и продуктов в Украине есть преимущество перед заграничными аналогами — эксперт

У компаний и продуктов в Украине часто есть преимущество перед заграничными аналогами из-за более доступных цен и качества продукции.

Об этом в интервью Finance.ua рассказал генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

«Мир становится все более глобализованным, открываются новые возможности», — говорит эксперт.

По его мнению, востребованный продукт, грамотно построенный маркетинг, надежная логистика и удобная система платежей способны принести успех на мировом рынке.

Какой бизнес будет популярен в ближайшее время? «Если говорить о нишах, то в прошлом году популярными стали товары, которые делают жизнь дома более уютной. Это приспособления для хобби, кухни, игрушки для детей, декор, уходовая косметика, спортивные принадлежности для домашних тренировок и т. д. Огромный рост получила игровая индустрия — опять же, из-за того, что люди стали проводить больше времени онлайн. Эти тенденции сохраняются и сейчас», — заявляет Ковалев.

Еще один набирающий популярность тренд — экологичность. Покупатели становятся все более осознанными и стараются приобретать экологически чистые продукты. Часто за них даже готовы платить больше.

Отметим, на днях Кабинет Министров одобрил законопроект о предоставлении денежной помощи трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.

А ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

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