У компаний и продуктов в Украине есть преимущество перед заграничными аналогами — эксперт

У компаний и продуктов в Украине часто есть преимущество перед заграничными аналогами из-за более доступных цен и качества продукции.
Об этом в интервью Finance.ua рассказал генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.
«Мир становится все более глобализованным, открываются новые возможности», — говорит эксперт.
По его мнению, востребованный продукт, грамотно построенный маркетинг, надежная логистика и удобная система платежей способны принести успех на мировом рынке.
Какой бизнес будет популярен в ближайшее время? «Если говорить о нишах, то в прошлом году популярными стали товары, которые делают жизнь дома более уютной. Это приспособления для хобби, кухни, игрушки для детей, декор, уходовая косметика, спортивные принадлежности для домашних тренировок
Еще один набирающий популярность тренд — экологичность. Покупатели становятся все более осознанными и стараются приобретать экологически чистые продукты. Часто за них даже готовы платить больше.
Отметим, на днях Кабинет Министров одобрил законопроект о предоставлении денежной помощи трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.
А ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.
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