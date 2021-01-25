Межбанк: последняя пятница месяца заставит рынок спешить

Эта пятница будет достаточно активной на валютном рынке. Ключевое — последний день месяца. Это заставит спешить всех — и клиентов, и сами банки. А сама торговая сессия 29 января пройдет в два этапа.
На первом — компании будут активно закрывать оставшиеся по этому месяцу текущие операции как в гривне, так и в валюте. Это создаст определенное напряжение на торгах приблизительно до 13−14 часов. После обеда начнется второй этап. Клиентских операций уже будет очень мало, зато активно поработают сами банки. Им надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой за месяц, а также обеспечить выполнение всех нормативов Нацбанка на 1-е число. После 16 часов на межбанке уже будут проходить только единичные сделки на небольшие суммы и начнет срабатывать традиционный эффект окончания рабочей недели.
Учитывая фактор конца месяца — банки-спекулянты будут активно работать только в первой половине дня — часов до 15:00, а после — уже сами будут заниматься подготовкой к завершению месяца и особой активности с их стороны наблюдаться не будет. Нацбанк также постарается сохранить тенденции этой недели и на рынке не появляться. Особых скачков котировок 29 января мы не ожидаем. Всем надо закрыть отчетную дату.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 150−180 млн при совершении до 550−650 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 28,05−28,25 грн, евро — коридор 33,90−34,20 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,12 / 28,14
евро — 34,11 / 34,13
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2669 9
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 860 8
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1491 4
Киевсовет планирует выделить 140 млн грн на COVID-вакцину, о которой договаривается КличкоВчера, 14:43 - 228 4
Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)Вчера, 16:04 - 1116 3
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанетсяВчера, 11:17 - 2722 2
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на долларВчера, 11:05 - 2421
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2283
Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"Вчера, 12:02 - 1917 2
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1491 4
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 219
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 917
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 898 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1669 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2564 6