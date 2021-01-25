Межбанк: последняя пятница месяца заставит рынок спешить

Эта пятница будет достаточно активной на валютном рынке. Ключевое — последний день месяца. Это заставит спешить всех — и клиентов, и сами банки. А сама торговая сессия 29 января пройдет в два этапа.

На первом — компании будут активно закрывать оставшиеся по этому месяцу текущие операции как в гривне, так и в валюте. Это создаст определенное напряжение на торгах приблизительно до 13−14 часов. После обеда начнется второй этап. Клиентских операций уже будет очень мало, зато активно поработают сами банки. Им надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой за месяц, а также обеспечить выполнение всех нормативов Нацбанка на 1-е число. После 16 часов на межбанке уже будут проходить только единичные сделки на небольшие суммы и начнет срабатывать традиционный эффект окончания рабочей недели.

Учитывая фактор конца месяца — банки-спекулянты будут активно работать только в первой половине дня — часов до 15:00, а после — уже сами будут заниматься подготовкой к завершению месяца и особой активности с их стороны наблюдаться не будет. Нацбанк также постарается сохранить тенденции этой недели и на рынке не появляться. Особых скачков котировок 29 января мы не ожидаем. Всем надо закрыть отчетную дату.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 150−180 млн при совершении до 550−650 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 28,05−28,25 грн, евро — коридор 33,90−34,20 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,12 / 28,14

евро — 34,11 / 34,13

Курсы валют на Межбанке

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