Киев впервые попал в международный рейтинг Global cities

Международный рейтинг «Global cities: новые приоритеты для нового мира» 2020 Global Cities Report впервые включил город Киев в издания «Глобальный индекс городов» (GCI) и «Глобальный прогноз городов» (GCO).

Об этом, ссылаясь на официальное издание рейтинга, сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.

В рейтинге столица Украины заняла 89 и 94 позицию из 151 города мира.

«Глобальный индекс городов» (GCI) оценивает деловую активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и вовлеченность общественности в принятие решений. «Глобальный прогноз городов» (GCO) анализирует предпосылки для будущего развития, основываясь на экономических показателях, инновациях и способности города привлекать к активному участию талантливых людей.

Составители рейтинга проанализировали социально-экономическое положение Киева на момент вхождения в состояние борьбы против распространения пандемии COVID-19 и перспективы восстановления экономики города в условиях меняющегося мира.

В рамках издания аналитики также отметили основные последствия пандемии в крупных городах и определили ряд тенденций и вызовов, которые придется преодолевать руководителям городов. Авторы рейтинга предлагают особое внимание обратить на три жизненно важные сферы, в которых необходимо двигать инновационный процесс: экономика, социальная политика и культура.

В частности, речь идет о сохранении конкурентоспособности, в первую очередь, тех бизнесов, которые создают добавленную стоимость, способствуют обеспечению стабильности, справедливости и создают общественную ценность. Кроме того, в условиях разорванных международных товарных цепей необходимо найти ресурсы для их поддержки и направить усилия на оживление и расширение междугородных связей. Трансформировать также стоит и городское пространство. Необходимо переосмыслить планирование города и предусмотреть соблюдение условий социального дистанцирования, решение вопроса экологической безопасности и обеспечения инклюзивности городской среды и сервисов.

Пятерка лидеров Глобального индекса городов (GCI) выглядит так: Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Париж (Французская Республика), Токио (Япония) и Пекин (КНР).

Замыкает десятку лидеров американский город Вашингтон.

Зато лучшие предпосылки для восстановления экономики и дальнейшего развития, по мнению авторов «Глобального прогноза городов» (GCO), имеют Лондон (Великобритания), Торонто (Канада), Сингапур (Республика Сингапур), Токио (Япония), Париж (Французская Республика) и Мюнхен (Германия).

Международный рейтинг консалтинговой группы A.T. Kearney, Inc. публикуется десятый год подряд. В 2019 году составители анализировали показатели 130 городов мира.