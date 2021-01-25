0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

СБУ раскрыла хищение государственных нефтепродуктов на 20 миллионов

СБУ раскрыла хищение государственных нефтепродуктов на 20 миллионов

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию злоумышленники хранили на обустроенной неподалеку «нефтебазе». После чего краденую нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных минизаводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти примерно на 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос уведомления задержанных о подозрении.

Идут следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправной деятельности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.