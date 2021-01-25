СБУ раскрыла хищение государственных нефтепродуктов на 20 миллионов

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию злоумышленники хранили на обустроенной неподалеку «нефтебазе». После чего краденую нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных минизаводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти примерно на 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос уведомления задержанных о подозрении.

Идут следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправной деятельности.