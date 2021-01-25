Глобальный долг в 2020 году достиг почти 100% мирового ВВП — МВФ

Глобальный долг, по всей видимости, достиг 98% от мирового объема производства в конце 2020 года, поскольку правительства вложили почти 14 триллионов долларов в финансовую поддержку для борьбы с пандемией коронавируса. Международный валютный фонд призывает сохранить финансовую поддержку, пока не начнется восстановление.

Об этом говорится в обзоре МВФ Fiscal Monitor за январь 2021 года.

По данным МВФ, фискальная поддержка включала 7,8 триллиона долларов дополнительных прямых затрат или потерянных доходов и 6 триллионов долларов в виде гарантий, кредитов и вложений в акционерный капитал.

Как отмечается в обзоре, глобальная финансовая поддержка в размере 14 триллионов долларов способствовала спасению жизней и средств к существованию, а также смягчила последствия пандемии для потребления и производства. Наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита.

Средний общий дефицит к ВВП в 2020 году оценивается на уровне 13,3% для стран с развитой экономикой, 10,3% для стран с формирующимся рынком и стран со средним уровнем дохода и 5,7% для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран.

«Глобальное сотрудничество по производству и широкому распространению лекарств и вакцин во всех странах по невысокой цене имеет решающее значение», — заявили официальные лица МВФ сообщении, которое сопровождает отчет.

Как отмечается в документе, вакцинация — это глобальное общественное благо, которое спасает жизни и в конечном итоге сэкономит деньги налогоплательщиков во всех странах. «Чем раньше закончится глобальная пандемия, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, и людям нужно меньше государственной поддержки», — отметили в МВФ.