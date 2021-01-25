День финансов: 35 млрд на "добровольных взносах", новая компенсация, даты по магазину IKEA

Четверг, 28 января. Все для людей, и компенсации, и добровольные взносы.
Кредитование по госгарантиям от ПриватБанка. Крупнейший банк страны открыл кредитование предпринимателей по программе государственных гарантий. Кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Подробнее по ссылке.35 млрд грн на «добровольных взносах». По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в Украине платят взносы 13,2 млн наемных работников. При этом пенсии выплачиваются для 11,2 млн пенсионеров. Развитие добровольных пенсионных накоплений в 2021 году предполагает: профессиональное государственное регулирование и повышение прозрачности работы негосударственных пенсионных фондов и популяризацию такого вида накоплений. Кстати, за первые 5 лет ожидаемый уровень инвестиций в экономику составляет, ни много ни мало, — 35 млрд грн.
Новый вид компенсации от Кабмина. Кабинет Министров с 1 января этого года ввел единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (с НДС). Вместе с тем правительство одобрило постановление, которым утвердило порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии.
6,99 у поставщиков, а можно и ниже? Согласно решению правительства, цены на газ у поставщиков не должны были превышать 6,99 грн за кубометр. Однако некоторые поставщики воспользовались правом установить даже более низкую цену. Об этом свидетельствует мониторинг цен портала «ГазПравда». Список поставщиков с самыми низкими ценами.
Магазин IKEA уже в феврале? Похоже, история с офлайн-магазином от IKEA подходит к логичному и счастливому финалу. Как пишет сайт RAU со ссылкой на свои источники и фото пользователей соцсетей, шведский гигант уюта и комфорта откроет оффлайн магазин в Украине уже 1 февраля. Напомним, первый объект в Украине шведского бренда в формате City Store обещали открыть в столичном в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, но помешала пандемия. Подробности читайте здесь.
Девальвация насыщает госдолг. Глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что основная причина роста относительного уровня долга — девальвация обменного курса гривны на 19% за год. Доля государственного долга, номинированного в иностранной валюте, сейчас составляет 62%. По его словам, относительное значение уровня государственного долга Украины (57% ВВП) ниже, чем в аналогичной группе стран с формирующимися рынками (62,2% ВВП), и заметно ниже среднемировых показателей.
Подробно о росте мировой экономики и ВВП, депозитах и курсе валют на ближайшую неделю рассказывает в новом видео эксперт Алексей Козырев:
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