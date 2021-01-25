Пассажирооборот аэропорта Киев в 2020 году упал в 3,7 раза

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тысячи авиапассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями оказались рейсы в Польшу, Беларусь и Германию.
Об этом сообщается на сайте аэропорта.
В 2020 году на международных рейсах пассажиропоток составил 687,8 тысячи человек, на внутренних — 16,7 тысячи.
Общее количество рейсов в прошлом году — 12,75 тысячи на прилет и вылет, из них международных рейсов — 10,215 тысячи, а внутренних — 2 531 рейс.
Самыми популярными международными направлениями в 2020 году стали:
В декабре аэропорт обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Из них на международных рейсах — 31,7 тыс., на внутренних рейсах — 1,9 тыс. пассажиров.
В 2019 аэропорт Киев обслужил 2,618 миллионов пассажиров, это на 6,9% меньше, чем в 2018 году.
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