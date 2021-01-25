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Пассажирооборот аэропорта Киев в 2020 году упал в 3,7 раза

Пассажирооборот аэропорта Киев в 2020 году упал в 3,7 раза

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тысячи авиапассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями оказались рейсы в Польшу, Беларусь и Германию.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

В 2020 году на международных рейсах пассажиропоток составил 687,8 тысячи человек, на внутренних — 16,7 тысячи.

Общее количество рейсов в прошлом году — 12,75 тысячи на прилет и вылет, из них международных рейсов — 10,215 тысячи, а внутренних — 2 531 рейс.

Самыми популярными международными направлениями в 2020 году стали:

  • Варшава (Польша),
  • Минск (Беларусь),
  • Берлин (Германия),
  • Лондон (Великобритания),
  • Вена (Австрия),
  • Дортмунд (Германия),
  • Мемминген (Германия);
  • внутренние — Запорожье, Днепр, Одесса.

В декабре аэропорт обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Из них на международных рейсах — 31,7 тыс., на внутренних рейсах — 1,9 тыс. пассажиров.

В 2019 аэропорт Киев обслужил 2,618 миллионов пассажиров, это на 6,9% меньше, чем в 2018 году.

По материалам Корреспондент.net
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