МАУ планирует с 31 января возобновить рейсы из Киева в Грузию

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует возобновление рейсов из Киева в Тбилиси с 31 января 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания „Международные авиалинии Украины“ планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января 2021 года. Рестарт восстановит не только прямое авиасообщение между столицами Украины и Грузии, но и обеспечит международный трафик перевозчика дополнительными удобными стыковками в Киеве», — сказано в сообщении.

После официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии, сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник.

«В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua: