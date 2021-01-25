МАУ планирует с 31 января возобновить рейсы из Киева в Грузию

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует возобновление рейсов из Киева в Тбилиси с 31 января 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Авиакомпания „Международные авиалинии Украины“ планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января 2021 года. Рестарт восстановит не только прямое авиасообщение между столицами Украины и Грузии, но и обеспечит международный трафик перевозчика дополнительными удобными стыковками в Киеве», — сказано в сообщении.
После официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии, сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник.
«В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю», — сказано в сообщении.
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