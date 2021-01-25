Присваивали средства инвесторов: псевдоброкеры «работали» под видом участия в биржевых торгах

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты СБУ установили, что организаторы создали сеть колл-центров, где работало около 250 операторов, привлекали «клиентов». Для этого также зарегистрировано более 150 аккаунтов в популярной социальной сети. Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.

После перечисления средств через электронные платежные системы злоумышленники создавали клиенту «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до 5 тысяч долларов США.



Фото: СБУ

Вторым направлением противоправной деятельности организаторов было микрокредитование. Дельцы неправомерно начисляли своим «клиентам», которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. К «выбиванию» искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании.

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Общее количество обманутых «клиентов» по ​​обоим направлениям составляет примерно 3 тысячи человек.



Фото: СБУ