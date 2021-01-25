АМКУ выиграл апелляцию против British American Tobacco о штрафе на 80 млн грн

Северный апелляционный хозсуд 26 января отклонил жалобу крупной международной табачной компании «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе на 80 млн грн, сообщила ее пресс-служба.
В компании пожаловались, что суд не исследовал должным образом все доказательства по делу, не дал надлежащей правовой оценки фактам и нормам применимого законодательства.
«Такие решения подрывают любые планы инвестиций в экономику Украины и наносят необоснованный вред нашей репутации надежного корпоративного гражданина», — сказано в заявлении.
Вместе с тем агентству «Интерфакс-Украина» компания заявила, что будет подавать кассацию.
«Мы рассматриваем возможность обращения в международный арбитраж для защиты наших прав и законных интересов как инвестора в рамках договора между правительством Украины и правительством Великобритании о содействии и взаимной защите инвестиций», — отметили в пресс-службе.
В компании напомнили, что наложенный штраф уже уплачен.
«Подчеркиваем, что уплата штрафа не означает признание нами выводов Антимонопольного комитета и решения судов двух инстанций. Уплата штрафа осуществлена исключительно во избежание начисления пени», — указала компания в комментарии агентству.
Напомним, в июле 2020-го группа компаний «Империал Тобакко», куда входят «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина», оплатила 460 млн грн штрафов, которые АМКУ наложил в октябре 2019 года в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции.
Общая сумма штрафов для всех участников сговора составила 6,5 млрд грн. Среди них — «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» (80 млн грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3883 19
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2517 5
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене4 ч. назад - 893 2
Трудовые мигранты получат до 150 тыс. грн на бизнес в УкраинеВчера, 17:00 - 958 2
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)7 ч. назад - 549 2
Какие доходы не нужно отражать в декларации6 ч. назад - 2551 1
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2517 5
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется4 ч. назад - 1823
Подорожание электроэнергии: кто получит компенсациюВчера, 15:01 - 1564 1
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на доллар4 ч. назад - 1476
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Около часа назад - 45
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 837
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 862 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1619 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2458 6