АМКУ выиграл апелляцию против British American Tobacco о штрафе на 80 млн грн

Северный апелляционный хозсуд 26 января отклонил жалобу крупной международной табачной компании «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе на 80 млн грн, сообщила ее пресс-служба.

В компании пожаловались, что суд не исследовал должным образом все доказательства по делу, не дал надлежащей правовой оценки фактам и нормам применимого законодательства.

«Такие решения подрывают любые планы инвестиций в экономику Украины и наносят необоснованный вред нашей репутации надежного корпоративного гражданина», — сказано в заявлении.

Вместе с тем агентству «Интерфакс-Украина» компания заявила, что будет подавать кассацию.

«Мы рассматриваем возможность обращения в международный арбитраж для защиты наших прав и законных интересов как инвестора в рамках договора между правительством Украины и правительством Великобритании о содействии и взаимной защите инвестиций», — отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что наложенный штраф уже уплачен.

«Подчеркиваем, что уплата штрафа не означает признание нами выводов Антимонопольного комитета и решения судов двух инстанций. Уплата штрафа осуществлена исключительно во избежание начисления пени», — указала компания в комментарии агентству.

Напомним, в июле 2020-го группа компаний «Империал Тобакко», куда входят «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина», оплатила 460 млн грн штрафов, которые АМКУ наложил в октябре 2019 года в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции.

Общая сумма штрафов для всех участников сговора составила 6,5 млрд грн. Среди них — «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» (80 млн грн).