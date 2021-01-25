0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Государственных регистраторов подключили к средствам дополнительной идентификации

Государственных регистраторов подключили к средствам дополнительной идентификации

ГП «Национальные информационные системы» подключило к средствам дополнительной идентификации всех 9016 государственных регистраторов, которые работают с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), передает пресс служба «НАИС».

Это мероприятие было проведено во исполнение приказа Министерства юстиции «О внесении изменений в Порядок обеспечения доступа лиц, уполномоченных на ведение регистрационных действий, Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции Украины» от 02.12.2020 № 4186/5.

«Введение дополнительного средства идентификации пользователя является одним из важных обновлений ЕГР, направленных на противодействие рейдерству. Так, при проведении регистрационного действия регистратор должен с помощью одноразового временного пароля подтвердить, что именно он проводит эти действия, а не “кто-то сломал мой рабочий компьютер и сделал это, а я и не знал”. Теперь, когда все государственные регистраторы, работающие с ЕГР, подключены к дополнительному средству идентификации, возможностей для рейдерских действий становится все меньше», – объяснил генеральный директор ГП “НАИС” Алексей Бережной.

Читайте также: В Украине количество рейдерских захватов выросло в 2,5 раза

В ведомстве напомнили, что ранее подобные мероприятия были введены для государственных регистраторов, которые проводят регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.