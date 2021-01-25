Государственных регистраторов подключили к средствам дополнительной идентификации

ГП «Национальные информационные системы» подключило к средствам дополнительной идентификации всех 9016 государственных регистраторов, которые работают с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), передает пресс служба «НАИС».
Это мероприятие было проведено во исполнение приказа Министерства юстиции «О внесении изменений в Порядок обеспечения доступа лиц, уполномоченных на ведение регистрационных действий, Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции Украины» от 02.12.2020 № 4186/5.
«Введение дополнительного средства идентификации пользователя является одним из важных обновлений ЕГР, направленных на противодействие рейдерству. Так, при проведении регистрационного действия регистратор должен с помощью одноразового временного пароля подтвердить, что именно он проводит эти действия, а не “кто-то сломал мой рабочий компьютер и сделал это, а я и не знал”. Теперь, когда все государственные регистраторы, работающие с ЕГР, подключены к дополнительному средству идентификации, возможностей для рейдерских действий становится все меньше», – объяснил генеральный директор ГП “НАИС” Алексей Бережной.
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В ведомстве напомнили, что ранее подобные мероприятия были введены для государственных регистраторов, которые проводят регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
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