В каких случаях разрешается принудительная эвакуация автомобиля

Многие водители сталкивалась с принудительной эвакуацией их автомобилей за нарушение правил парковки. Такие водители вынуждены разыскивать свой автомобиль, платить не только штраф за нарушение Правил дорожного движения, но и хранение автомобиля на штрафплощадке, его принудительную эвакуацию. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат права».

За какие нарушения могут принудительно эвакуировать авто:

нарушения по правилам остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;

нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

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В таких случаях сотрудник уполномоченного подразделения Украине, обеспечивающего безопасность дорожного движения, временно задерживает транспортное средство путем блокировки или доставляет его для хранения на специальную площадку или стоянку, что разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению, в том числе с помощью специального автомобиля — эвакуатора. О временном задержании делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.

Согласно части 3 статьи 265−2 КоАП в случае если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения на специальную площадку.

Справка Finance.ua:

Столичная инспекция по парковке в течение 2020 года произвела почти 50 тысяч эвакуации авто с киевских улиц на штрафплощадки.

Общая сумма штрафов, удержанных в бюджет города, составила почти 25 миллионов гривен.

Для того чтобы забрать авто, сперва нужно уплатить штраф за нарушение правил парковки согласно протоколу, за эвакуацию и за хранение авто на штрафплощадке.

Чтобы забрать авто, нужно иметь с собой следующие документы: квитанции об уплате, утвержденное заявление на возврат авто, техпаспорт, водительские права, документ, подтверждающий право собственности, или страховку, документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и в случае еврорегистрации).

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