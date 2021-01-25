В каких случаях разрешается принудительная эвакуация автомобиля

Многие водители сталкивалась с принудительной эвакуацией их автомобилей за нарушение правил парковки. Такие водители вынуждены разыскивать свой автомобиль, платить не только штраф за нарушение Правил дорожного движения, но и хранение автомобиля на штрафплощадке, его принудительную эвакуацию. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат права».
За какие нарушения могут принудительно эвакуировать авто:
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В таких случаях сотрудник уполномоченного подразделения Украине, обеспечивающего безопасность дорожного движения, временно задерживает транспортное средство путем блокировки или доставляет его для хранения на специальную площадку или стоянку, что разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению, в том числе с помощью специального автомобиля — эвакуатора. О временном задержании делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.
Согласно части 3 статьи 265−2 КоАП в случае если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения на специальную площадку.
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