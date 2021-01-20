МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем прошлого года прогноз увеличился на 0,3 п.п.
Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook в январе 2021 года.
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Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,2%.
Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, пересмотр прогноза на 2021 год отражает положительные эффекты начала вакцинации в некоторых странах.
«После серьезной рецессии в 2020 году мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и 4,2% в следующем году. Показатель 2021 года на 0,3 п. п. выше нашего октябрьского прогноза. И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали до конца прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была оказана в некоторых странах. Но это было частично компенсировано возобновлением распространения вируса в нескольких странах и введенными мерами сдерживания, которые негативно влияют на экономическую активность», — сказала Гопинат.
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