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Valve работает над игровым устройством, считывающим сигналы мозга

Valve работает над игровым устройством, считывающим сигналы мозга

Гейб Ньюэлл дал интервью новозеландскому каналу 1 News, где рассказал о разработчиках Valve, связанных с нейрокомпьютерным интерфейсом. Компания планирует использовать технологию в своих будущих проектах — разумеется, игровых.

«Мы работаем над проектом с открытым исходным кодом, который позволит получить технологию, считывающую мозговые сигналы в высоком разрешении. Разработчики видеоигр обязательно будут использовать одну из таких модифицированных VR-гарнитур в будущем, потому что она предоставляет очень много полезных данных», — рассказал Гейб Ньюэлл, глава Valve.

То есть, разработчики смогут использовать данные о мозговой активности для улучшения игрового опыта. Если геймер, к примеру, заскучает — можно повысить сложность. Ньюэлл считает, что устройства с таким интерфейсом могут предоставить куда более интересный опыт, чем, как он сам выразился, «мясная периферия».

«Визуальный опыт, который мы сможем создать, будет куда лучше, чем сама реальность, которая перестанет быть метрикой для передачи качества визуальной точности. Реальный мир будет казаться плоским, бесцветным и расплывчатым по сравнению с тем, что можно создать в мозгу людей», — заключил Ньюэлл.

Когда такие устройства появятся на потребительском рынке — пока неизвестно. Однако Гейб Ньюэлл считает, что одним из первых приложений для подобных гаджетов будет улучшенный сон. То есть, человек сам сможет выбирать, сколько ему нужно сна — и какая продолжительность должна быть у его быстрой фазы.

По материалам 4PDA
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