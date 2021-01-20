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НБУ обновил требования к банкам, которые будут хранить наличность регулятора

НБУ обновил требования к банкам, которые будут хранить наличность регулятора

Национальный банк Украины с 26 января 2021 года расширяет требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для усовершенствования процесса отбора уполномоченных банков Национальный банк:

  • уточнил и расширил критерии для отбора в вопросе подачи банками письменного обращения и необходимой информации регулятору;
  • расширил условия для прекращения действия решения Национального банка и пересмотра статуса уполномоченного банка;
  • детализировал требования касательно направления Национальным банком на доработку банком предоставляемой информации;
  • уточнил условия для отказа Национальным банком в предоставлении банку статуса уполномоченного;
  • установил новые требования к банкам по обязательствам в течение первого года деятельности в статусе уполномоченного банка обеспечить хранение запасов наличности Национального банка в сумме не менее 1 млрд грн в целом на банк, а также обеспечить наличие не менее одного обособленного подразделения в регионе не менее чем в 30% областей в течение двух лет деятельности в статусе уполномоченного банка, в 60% областей — в течение четырех лет деятельности в статусе уполномоченного, 80−100% областей — в течение шести лет деятельности в статусе уполномоченного банка.

В то же время к хранению запасов наличности Национального банка не будут привлекаться банки, если к ним, к их руководителям или к владельцам существенного участия в них применены санкции иностранными государствами (кроме государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями, международными организациями или Украиной.

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По материалам Finance.UA
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