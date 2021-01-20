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В Кабмине рассказали, когда могут полностью возобновиться международные авиаперевозки

В Кабмине рассказали, когда могут полностью возобновиться международные авиаперевозки

Международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от уровня 2019 года.

Криклий отметил, в 2020 году Украина вышла на менее трети (28%) от объема перевозок пассажиров в 2019 году. При этом, по словам министра, ожидания и прогнозы постоянно меняются.

«Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года», — отметил он.

Он напомнил, что 2019 год был самым успешным для авиации.

«Уже в 2022 году — примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии», — отметил министр.

По материалам РБК-Украина
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