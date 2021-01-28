Порядок заключения декларации с семейным врачом (инфографика)

В период пандемии COVID-19 чрезвычайно актуальным является вопрос эффективного лечения и выбора врача для оказания квалифицированной первичной медицинской помощи.
Об этом пишет Минюст.
Сегодня каждый имеет возможность свободного выбора врача и лечебного учреждения, не привязываясь к месту регистрации проживания. Вместе с тем, есть возможность предварительного выбора врача on-line с последующим самостоятельным заключением электронной декларации, или непосредственным обращением в учреждение первичной медицины и заключением декларации в письменной форме.
Поставщикам медицинских услуг запрещается отказывать в принятии декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, и ведении пациента, в частности, на основании наличия у пациента хронического заболевания, возраста, пола, социального статуса, материального положения, зарегистрированного места жительства
Этапы заключения декларации. Выбор врача.
Пациент имеет право выбрать врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, при условии, что количество пациентов, которые уже выбрали такого врача, не превышает оптимальный объем практики первичной медицинской помощи.
Это можно сделать:
Также на веб-сайте Национальной службы здоровья Украины можно посмотреть электронную карту мест оказания первичной медицинской помощи.
В то же время не имеет значения, где зарегистрировано местожительство человека, поскольку каждый имеет право свободно выбрать себе врача независимо от территориального расположения медицинского учреждения.
Обращение за помощью. Пациент обращается непосредственно к врачу, с которым заключен декларацию по вопросам, связанным со своим здоровьем. Это не обязательно должно быть проведение обследования, лечение или выдача рецептов на приобретение лекарств (по программе «Доступные лекарства»), это может быть и вопрос выдачи различных медицинских справок.
Как изменить врача. Заключение декларации с врачом не препятствует возможности выбора другого врача и подписания с ним декларации. В таком случае предыдущая декларация будет аннулирована, а будет действовать новая декларация и объем медицинской помощи будет уже предоставляться другим врачом, с которым подписана декларация.
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