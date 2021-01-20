Регулятор принял решение о проверке запасов угля на 5 теплоэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, проведет внеплановые невыездные проверки резервов топлива на «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго».
Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
«25 января 2021 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение провести внеплановые невыездные проверки АО „ДТЭК Днепроэнерго“, АО „ДТЭК Западэнерго“, ПАО „Донбассэнерго“, ПАО „Центрэнерго“, ООО „ДТЭК Востокэнерго“ по вопросу обеспечения ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии», — говорится в сообщении.
Напомним, НКРЭКУ проверит 5 энергетических компаний после заявления «Укрэнерго» 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.
В «Укрэнерго» заявили о «критической ситуации» с запасами угля всех марок на складах ТЭС. По состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн.
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