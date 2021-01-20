Зеленский поручил определить, когда будут вакцинировать переболевших COVID

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить, когда вакцину от COVID получат те украинцы, которые переболели коронавирусом. Они тоже должны получить прививку.
Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.
Сообщается, что на совещании министр здравоохранения Максим Степанов уведомил о снижении процента положительных результатов тестов на COVID-19. Если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34−35%, то сейчас — не более 21%.
По его словам, вакцинация в Украине может начаться с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.
«Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей надо вакцинировать», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский требовал подготовить план вакцинации от COVID для каждой области.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшее время правительство определится с введением адаптивного карантина. По его словам, карантин будет введен через семь дней после принятия соответствующего решения.
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