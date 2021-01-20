SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников (видео)

Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 со 143 спутниками. Это наибольшее количество спутников, которые отправляли в космос на одной ракете-носителе, сообщает SpaceX.
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В рамках миссии Transporter-1 SpaceX выведет 143 спутника на околоземную орбиту. 10 из них принадлежат SpaceX, а остальные – коммерческим и правительственным компаниям. Общая масса аппаратов составляет более пяти тонн.
Запустили ракету Falcon 9 в 17:00 по киевскому времени. На YouTube-канале SpaceX транслировали запуск вживую.
Запуск планировали еще 23 января, но перенесли из-за плохих погодных условий. Это пятый полет ракеты Falcon 9.
20 января SpaceX запустила на орбиту первую в 2021 году и 16-ю по счету партию спутников Starlink.
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