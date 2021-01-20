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В Китае построят 400-метровый инновационный эко-небоскреб (фото)

В Китае построят 400-метровый инновационный эко-небоскреб (фото)

Шэньчжэнь — это современный высокоразвитый город, который является центром иностранных инвестиций Китая. Неудивительно, что именно здесь появляются самые удивительные небоскребы мира.

Компания Zaha Hadid Architects разработала проект на строительство уникальных башен, которые поднимаются на высоту почти 400 метров, сообщает Archdaily. Архитектура башен будет сочетаться с соседним парком и площадями, простираясь вверх между двумя башнями.

Новый комплекс получил короткое название «C» и станет центром объединения городского ландшафта. Для этого расширили сеть метро Шэньчжэнь и объединили ступенчатый подиум с соседним парком, чтобы наконец создать новое единое общественное пространство.


Фото: Archdaily

В центре здания будут размещены учреждения культуры и отдыха. Всего в многофункциональном комплексе планируют разместить офисные помещения, магазины и кафе, отель, конференц-центр и культурные объекты с выставочными галереями. Также в комплексе предусмотрено несколько этажей с апартаментами.

Архитекторы также учли экологичность здания. К примеру, экологический контроль в помещениях будет регулироваться в режиме реального времени, чтобы уменьшить потребление энергии. Также предусмотрена переработка сточных вод, установка системы для очистки воздуха и солнечных батарей.


Фото: Archdaily

По материалам Телеканал 24
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